В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции

В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Пятигорске, который готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Экстремисты планировали взорвать самодельную бомбу в отделе полиции города.
В раскрытую в Пятигорске законспирированную ячейку ИГ* входили граждане республик Центральной Азии. «Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Отмечается, что участники ячейки задержаны. Задержанные дали признательные показания, добавили в ФСБ.
В ходе обысков у них изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, схемы сборки, символика запрещенной организации, средства конспиративной связи.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).
* организация признана террористической и запрещена в России
Москва, Наталья Петрова
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