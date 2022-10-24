В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции

В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Пятигорске, который готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Экстремисты планировали взорвать самодельную бомбу в отделе полиции города.

В раскрытую в Пятигорске законспирированную ячейку ИГ* входили граждане республик Центральной Азии. «Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Отмечается, что участники ячейки задержаны. Задержанные дали признательные показания, добавили в ФСБ.

В ходе обысков у них изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, схемы сборки, символика запрещенной организации, средства конспиративной связи.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

* организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

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