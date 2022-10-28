Украинские националисты планировали теракт на Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность группировки, планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае. Подозреваемые – сторонники идеологии украинских националистических организаций.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, теракт злоумышленники собирались совершить на одном из административных объектов региона. «Реализовать преступный умысел подозреваемым не удалось в связи с их задержанием», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». В ходе обысков были изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и СВУ, а также методическая литература по организации массовых беспорядков.

Подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Расследование продолжается.

Ставрополье, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»