Экс-глава минздрава Алтая и его помощник получили по 10 лет «строгача» за взятки

Горно-Алтайским городской суд признал экс-министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова виновным в получении взяток на общую сумму более 16 млн рублей. Каждый из них приговорен к 10 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд также назначил им штраф в размере 15 млн рублей и запретил занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 5 лет каждому.

Как установил суд, с июля 2020 года по январь 2021-го бывший министр и его помощник получили от представителей четырех коммерческих организаций взятки в общей сумме 16 млн рублей за незаконное предоставление преимуществ при заключении контрактов для обеспечения государственных нужд системы здравоохранения Алтая. Речь шла о поставке средств индивидуальной защиты и других медицинских товаров.

Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» частью 5 и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах, совершенные в составе организованной группы). Кроме того, помощник министра признан виновным в мошенничестве.

Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимые признали частично, однако она полностью доказана представленными гособвинителем доказательствами, отметили в надзорном ведомстве. Там добавили, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее были осуждены руководители юрлиц, дававшие взятки. Они получили реальные сроки лишения свободы.

На прошлой неделе Хамовнический районный суд Москвы приговорил двух бывших вице-мэров Сочи Анатолия Рыкова и Сергея Юрина к 15 годам колонии и штрафам в размере 120 млн рублей по уголовному делу о создании коррупционной схемы в строительной и земельной сферах города-курорта. Бывшие чиновники за взятки выдавали разрешения на строительство и аренду муниципальных земельных участков.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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