Двое бывших вице-мэров Сочи приговорены к 15 годам колонии и 120-миллионным штрафам

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о создании коррупционной схемы в строительной и земельной сферах Сочи. Приговор вынесен в отношении четверых фигурантов, среди которых два бывших первых вице-мэра Сочи – Анатолий Рыков и Сергей Юрин. Кроме них, на скамье подсудимых оказались юристы Андрей Левентюк и Николай Гребенюк. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Рыкову А.Н. назначено наказание – по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний 15 лет лишения свободы в колонии строго режима, штраф 120 миллионов рублей, лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 10 лет», – говорится в сообщении пресс-службы.

Аналогичное наказание назначено Юрину. Левентюк приговорен к 12 годам колонии строго режима, штрафу в 80 миллионов рублей. Гребенюк – к 8 годам колонии строго режима и штрафу в 40 миллионов рублей.

Рыков занимал пост первого вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год, после чего его на этом посту сменил Юрин. А в октябре 2018 года оба были задержаны сотрудниками ФСБ.

Как было установлено в ходе следствия и суда, Рыков выстроил в Сочи коррупционную систему, выдавая за деньги разрешения на строительство и аренду муниципальных земельных участков. Его преемник также использовал эту схему.

Строительные компании, заинтересованные в получении необходимых разрешений, обращались в администрацию города, но чиновники им отказывали под различными предлогами. Однако после этого, заплатив взятку, бизнесмены в рамках схемы обжаловали в суде решение мэрии, и апелляционная инстанция, встав на их сторону, обязывала администрацию Сочи разрешить требуемое строительство.

Москва, Андрей Дорофеев

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