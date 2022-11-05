Украинские войска снова обстреляли Курскую область

Сегодня Курская область вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня, 5 ноября, украинские войска вновь обстреляли село Гуево приграничного Суджанского района. К счастью, обошлось без потерь. Повреждения получили дома и хозпостройки в четырёх домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь. Повреждена линия электроснабжения», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Старовойт заверил, что ремонтные бригады уже выехали на место ЧП.

Накануне украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области. Прилеты зафиксированы в Тёткино Глушковского района и Гордеевке Кореневского района.

Курск, Светлана Антонова

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