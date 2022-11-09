«Это бесстыдное разграбление»: китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против изъятия активов компании на Украине

Китайские инвесторы украинского завода «Мотор Сич» осудили решение властей Украины национализировать активы компании и обвинили их в «необоснованном разграблении законных прав». Об этом говорится в заявлении главы компании Beijing Skyrizon Ван Цзина.

«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО «Мотор Сич» и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов», – заявил Ван Цзин (цитата по РИА «Новости»).

Представитель инвесторов также заявил, что они «всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий». В заявлении подчеркивается, что китайские инвесторы не откажутся от борьбы в защиту своих интересов законными методами.

Ранее Beijing Skyrizon заявила о планах добиваться через третейский суд в Гааге выплаты от Украины компенсации убытков, которые оцениваются в $4,5 млрд.

Напомним, в начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов, вложивших многомиллионные инвестиции в долларах в «Мотор Сич». В Пекине назвали решение Киева необоснованным и потребовали соблюдения законных прав инвесторов. В марте 2021 года суд в Киеве арестовал 100% имущества и активов предприятия «Мотор Сич», а затем Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «о защите национальных интересов в сфере авиадвигателей». На заседании СНБО было решено вернуть «Мотор Сич» в госсобственность. Законопроект о национализации предприятия утвердила Верховная рада. В ответ компания Beijing Skyrizon подала иск с требованием взыскать компенсацию в размере $4,5 млрд. В 2016 году Beijing Skyrizon приобрела 56% акций «Мотор Сич», однако украинские власти не позволили китайской компании официально оформить покупку ценных бумаг.

Напомним, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил об отчуждении в пользу государства некоторых украинских предприятий, принадлежащим местных олигархам. По его словам, активы изымаются «для нужд военного времени». В ведение Минобороны страны переходят пять предприятий – «Мотор Сич», «КрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта» и Запорожский трансформаторный завод.

В октябре Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, задержанного по обвинению в коллаборационизме. Руководителю предприятия объявили о подозрении по статьям ст. 111-1 «коллаборационная деятельность» и ст. 111-2 «пособничество государству-агрессору».

Пекин, Наталья Петрова

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