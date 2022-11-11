В Мелитополе пытались взорвать замминистра по культуре Запорожской области

Покушение на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко совершено в Мелитополе. Чиновник жив, но получил легкую контузию, сообщает региональная администрация в своем телеграм-канале.

Террористы пытались убить замминистра сегодня около 8 часов утра. По данным властей, в ливневку около козырька подъезда дома, в котором проживает Бойко, было заложено самодельное взрывное устройство. Бомба сработала, когда чиновник вышел из подъезда, чтобы сесть в служебный автомобиль.

В правоохранительных органах сообщили, что Бойко жив, «слегка контужен». Сейчас чиновник находится в больнице. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

В результате взрыва пострадал подъезд и квартира на первом этаже. На месте инцидента работает следственная группа.

Мелитополь, Наталья Петрова

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