В Пензе трэш-стример требовал от полиции привезти ему наркотики и угрожал взорвать дом

В Пензе 25-летний мужчина позвонил в полицию и потребовал привезти ему наркотики. Он заявил, что если правоохранители этого не сделают, то он взорвет собственный дом.

Как сообщает РЕН ТВ, житель Пензы ведет аморальный образ жизни и транслирует так называемые трэш-стримы. В свой день рождения он позвонил в полицию и потребовал в течении двух часов привезти ему 100 грамм наркотических веществ. При этом он угрожал, что в случае отказа подорвет в доме взрывное устройство.

Дебошира задержали. Специалисты-взрывотехники и кинолог с собакой обследовали дом трэш-стримера на наличие взрывчатых веществ, но ничего подозрительного не обнаружили.

На допросе задержанный рассказал, что получает угрозы от неизвестных, а его личные данные якобы использовались некими лицами при отправке сообщений «об акте терроризма».

Пенза, Зоя Осколкова

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