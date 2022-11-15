В Брянской области пытались подорвать резервуары с нефтью

В Брянской области, предположительно, с помощью беспилотника пытались подорвать резервуары с нефтью. Диверсия была предпринята в районе нефтеналивного терминала «Жеча», который расположен в 50 км от украинской границы, сообщает телеграм-канал Shot.

По его данным, около 21:00 понедельника в районе нефтебазы прозвучали взрывы. В ходе осмотра территории сотрудники «Русснефть Брянск» обнаружили в одном из 20-тонных резервуаров возгорание остатка нефти – около трех тонн. Пожар локализовали. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за сброса на резервуар неустановленного боеприпаса с дрона.

Напомним, 10 ноября в Брянской области неизвестные подорвали опору ЛЭП 110 кВт. В результате без электроснабжения остались несколько сел в Климовском районе. Позже подача элестроэнергии была возобновлена.

Брянск, Наталья Петрова

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