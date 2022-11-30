СМИ: Резервуары с дизтопливом в Брянской области загорелись после атаки дрона

Пожарные локализовали пожар на резервуарах с нефтепродуктами, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По данным СМИ, огонь вспыхнул после атаки неизвестного беспилотника.

«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», – написал глава региона в Telegram.

Ранее в среду, 30 ноября, брянский губернатор сообщил, что в Суражском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 1,8 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, отметил он.

Позднее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 4 тыс. «квадратов». По его данным, огонь охватил резервуар с дизельным топливом. Отмечалось, что пожар вспыхнул на территории комбината «Слава» Росрезерва, там находятся четыре резервуара с нефтепродуктами.

Власти и экстренные службы пока не сообщают о причине возгорания. Однако, как информируют «Известия» и телеграм-канал «112», пожар на резервуаре с дизтопливом, по предварительным данным, начался после попадания неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника. «В результате загорелись еще два резервуара», – сообщают «Известия». Сейчас на месте инцидента работают следователи, добавляет «112».

Ранее сообщалось, что 14 ноября в Брянской области, предположительно, с помощью беспилотника пытались подорвать резервуары с нефтью. Диверсия была предпринята в районе нефтеналивного терминала «Жеча», расположенного в 50 км от украинской границы. В одном из 20-тонных резервуаров произошло возгорание остатка нефти. Пожар, согласно предварительной версии, начался из-за сброса на емкость неустановленного боеприпаса с дрона. Огонь быстро локализовали и потушили.

Брянск, Наталья Петрова

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