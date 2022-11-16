Приставы завели дело для получения 21 млрд штрафов от Google

Федеральная служба судебных приставов приступила к принудительному взысканию 21 млрд рублей оборотного штрафа с компании Google. Суд наказал компанию за неоднократный отказ удалить контент с фейками об Армии России.

ФССП возбудила исполнительное производство на 21 077 392 тыс. рублей 9 ноября. С начала года приставы возбудили еще 17 исполнительных производств в отношении Google на общую сумму 67 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на банк данных ФССП.

Американская компания пыталась опротестовать 21-миллиардный штраф, но Таганский суд Москвы признал наказание законным, а решение суда – обоснованным.

В конце сентября арбитражный суд по просьбе Роскомнадзора приостановил процедуру банкротства российской дочки компании Google – ООО «Гугл». Ведомство настояло, чтобы компания расплатилась по штрафам за фейки про ВС РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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