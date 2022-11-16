Захарова предложила Польше извиниться за истерику в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила польскому руководству извиниться за бурную реакцию с обвинениями в адрес России на падение ракет на своей территории. Тем более, что Варшава сама назвала случившееся несчастным случаем.

Напомним, вечером 15 ноября в приграничном с Украиной польском селе взорвалась ракета, погибли два человека. Варшава и Киев обвинили в случившемся Москву. США заявили, что траектория падения ракеты указывает: пуск проводили не с территории России. Специалисты подтвердили: ракета выпущена украинской стороной.

Президент Польши Анджей Дуда на заседания национального Совбеза признал случившееся несчастным случаем. «Вероятнее всего, это был несчастный случай», – цитирует главу государства ТАСС.

Мария Захарова призвала Варшаву принести извинения за обвинения в адрес Москвы, которые подхватили западные СМИ.

«Вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады, не хотят извиниться?» – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

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