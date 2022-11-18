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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:17 мск

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В Мраморном море село на мель судно с зерном

В Мраморном море сел на мель сухогруз, перевозивший зерно. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные береговой охраны Турции.

Уточняется, что судно CHARLES длиной 186 метров направлялось из Судана в Стамбул и село на мель у острова Рыбачий.

На помощь были направлены два буксира, катер и команды лоцманов и рыбаков. В результате сухогруз успешно был снят с мели.

В настоящее время судно встало на якорь на стоянке Картал при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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