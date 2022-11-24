В Москве арестованы трое украинцев по подозрению в подготовке теракта

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест трех граждан Украины, подозреваемых в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. На два месяца, до 23 января, заключены под стражу Антон Жуковский, Дмитрий Сергеев и Янина Акулова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта организованной группой лиц), ч. 4 ст. 222 (незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой).

Подробностей дела в суде не раскрыли.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области уничтожены украинские террористы, готовившие диверсии на военных и энергетических объектах. Главарь банды и два его сообщника ликвидированы сотрудниками ФСБ при задержании.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об активизации в Центральной России украинских диверсионно-разведывательных групп. Руководитель Совбеза РФ в связи с этим потребовал принять меры по пресечению проникновения в ЦФО украинских боевиков и членов законспирированных ячеек экстремистов и террористов на фоне роста числа мигрантов в связи с проведением СВО. Также, по его словам, следует уделить особое внимание «профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»