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Четверг, 24 ноября 2022, 16:32 мск

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В Кузбассе правоохранители взяли штурмом нарколабораторию

В Кемеровской области силовики взяли штурмом нарколабораторию. Дилер изготавливал запрещенные вещества и распространял их через соцсети.

Правоохранители установили, что в квартире жилого дома в Кемерове изготавливаются наркотики. Чтобы застать злоумышленника врасплох, было решено брать лабораторию штурмом.

Силовики спустились с крыши на тросах и ворвались в комнату через окно. Дилер не успел избавиться от улик. С места изъяли оборудование, канистры с реагентами и прекурсорами. Также была найдена инструкция по производству мефедрона.

Злоумышленник признался, что нужные ингредиенты хранил в своем холодильнике на кухне, тут же изготавливал запрещенные вещества, а клиентов подыскивал через социальные сети.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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