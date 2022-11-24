В Кузбассе правоохранители взяли штурмом нарколабораторию

В Кемеровской области силовики взяли штурмом нарколабораторию. Дилер изготавливал запрещенные вещества и распространял их через соцсети.

Правоохранители установили, что в квартире жилого дома в Кемерове изготавливаются наркотики. Чтобы застать злоумышленника врасплох, было решено брать лабораторию штурмом.

Силовики спустились с крыши на тросах и ворвались в комнату через окно. Дилер не успел избавиться от улик. С места изъяли оборудование, канистры с реагентами и прекурсорами. Также была найдена инструкция по производству мефедрона.

Злоумышленник признался, что нужные ингредиенты хранил в своем холодильнике на кухне, тут же изготавливал запрещенные вещества, а клиентов подыскивал через социальные сети.

Кемерово, Зоя Осколкова

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