СМИ: беспилотники атаковали топливные емкости в Брянской области

В Брянской области нанесли удар по территории комбината «Слава» Росрезерва, который находится в 80 км от украинской границы. Дроны упали в нескольких метрах от топливных резервуаров, сообщает Baza.

По данным издания, беспилотники атаковали территорию комбината в ночь на вторник, 6 декабря. Предположительно, в налете участвовали два дрона. Летательные аппараты взорвались в трех метрах от пятитонных резервуаров, которые на тот момент были пусты. Поэтому, как отмечается, серьезного пожара удалось избежать.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Напомним, что территория комбината «Слава» уже становилась целью атаки беспилотника. 30 ноября дрон сбросил боеприпас на резервуар с диптопливом, из-за чего он загорелся. Позже огонь распространился еще на два резервуара.

Ранее сегодня сообщалось об ударе беспилотника по аэродрому под Курском, в результате которого загорелся нефтенакопитель.

Брянск, Наталья Петрова

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