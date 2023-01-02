В Брянской области украинский дрон оставил поселок без света

Беспилотник, отправленный со стороны Украины, атаковал объект энергоснабжения в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз уточнил, что пожар на объекте был локализован. Все социальные объекты переподключили к резервной линии. «После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам», – подчеркнул губернатор.

29 декабря украинские войска обстреляли город Клинцы Брянской области из РСЗО HIMARS. Система противовоздушной обороны перехватила несколько ракет. Кроме того, в тот же день в Клинцовском районе средствами ПВО были сбиты несколько беспилотников.

Брянск, Зоя Осколкова

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