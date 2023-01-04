В Байконуре раскрыта похищавшая людей ОПГ

Федеральная служба безопасности РФ и Комитет национальной безопасности Казахстана задержали 18 членов ОПГ, действовавшей в Байконуре. Участников подозревают в разбое, похищениях, вымогательстве, рассказали в КНБ Казахстана.

Совместная операция прошла 3 января в городах Астана, Кызылорда и Конаев. В жилищах подозреваемых провели обыски и изъяли оружие, деньги. Задержаны 18 лидеров и членов ОПГ, граждане РФ и Казахстана.

«На их счету похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи. Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», – говорится в сообщении КНБ.

Следователи выясняют, к каким еще преступлениям причастны задержанные.

Байконур, Наталья Рязанова

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