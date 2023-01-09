Жительница Коломны пырнула ножом семилетнего сына

Семилетний мальчик оказался в больнице после ссоры с матерью. Подвыпившая женщина поколотила ребенка и ударила его ножом в живот, передает РЕН-ТВ.

Инцидент случился вечером 6 января в подмосковной Коломне. 23-летняя мать троих детей выпила горячительного и выразила недовольство старшим сыном с помощью кулаков, а потом и ножа.

Семилетнего мальчика доставили в больницу и срочно прооперировали. Внутренние органы оказались повреждены, но теперь его жизни ничто не угрожает. Органы опеки забрали из семьи еще двух детей: двух и четырех лет.

По данным телеканала, женщина сама позвонила в полицию. Против нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

В Забайкальском крае двухлетняя девочка попала под горячую руку собутыльнику отца. Мужчина пырнул ребенка ножом.

Коломна, Наталья Рязанова

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