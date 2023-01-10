Коммунальные аварии грозят четырем ФО из-за морозов

Системы ЖКХ могут не выдержать аномальных морозов, установившихся в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Велик риск аварий как в коммунальном хозяйстве, так и на транспорте, предупредил Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Специалисты центра предупредили, что в отдельных регионах среднесуточные температуры воздуха опустились на 9 градусов и более ниже климатической нормы.

«Повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ на большей части Центрального, Приволжского, юга Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В перечисленных регионах существует вероятность возникновения инцидентов на железнодорожном транспорте из-за перемерзания узлов и агрегатов подвижных составов, также в результате деформации железнодорожного полотна», – говорится в сообщении на сайте НИИ.

На севере Свердловской области многоквартирные дома и социальные объекты остались без отопления в сильные морозы. В условиях сильного похолодания прорвало трубопровод, подающий тепло в дома.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»