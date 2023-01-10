В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России расследуется первое административное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Фигурантом стало московское книжное издательство «Попкорн букс». Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

Депутат уточнил, что дело возбудили после его запроса. Он прикрепил ответ МВД, из которого следует, что дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено столичным отделом полиции «Гольяново» 28 декабря.

Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), добавил Хинштейн.

Глава думского комитета по информационной политике также отметил, что рассчитывает, что «дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам».

Парламентарий назвал издательство «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России». Хинштейн также указал, что «после вступления в силу законов о запрете ЛГБТ-пропаганды «Попкорн букс» не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры».

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. За эти правонарушения предусмотрена административная ответственность.

Москва, Наталья Петрова

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