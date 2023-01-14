В Курске более 40 тысяч жителей остались без тепла из-за аварии

Порядка 174 многоквартирных домов и 10 социальных объектов остались без тепла в северо-западном районе Курска из-за аварии на теплопроводе. Сотрудники МЧС выдают горожанам обогреватели, в трех школах отменены занятия, сообщили в городской администрации.

Около 43740 человек, из них 7890 детей, проживают в домах, где прекращена подача тепла.

«На проспекте Дружбы произошло повреждение теплосети диаметром 800 мм. В зону отключения попали около 174 дома, шесть детских садов и четыре школы. В субботу в трёх школах в районе аварии будут отменены занятия», – сообщил мэр Курска Игорь Куцак в своем телеграм-канале.

Коммунальщики уже откачали воду из сетевого канала поврежденного участка тепломагистрали. Ремонт начнется, когда рабочие доберутся до труб и найдут прорыв. Для этого понадобятся 6 единиц спецтехники.

«После того, как будут демонтированы бетонные перекрытия теплосети, мы начнем демонтаж поврежденного участка трубопровода. По предварительной информации, повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии металла», – сообщила пресс-служба компании.

Сотрудники УГОЧС организовали раздачу обогревателей жителям пострадавших от аварии районов. Заявки от горожан принимают по телефону, а семьям с детьми, одиноким престарелым гражданам и инвалидам сотрудники привезут отопительные приборы на дом, пояснили в ГУ МЧС по региону.

Специалисты предупредили, что аномальные морозы повысили риск коммунальных аварий на сетях в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах.

Курск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»