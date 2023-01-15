Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе в Непале

Российские посольство в Непале подтвердило, что четыре гражданина РФ находились на борту самолета АTR 72, разбившегося на западе Непала. Местные власти заявили, что пилот направил самолет в ущелье, чтобы тот не упал на населенный пункт.

«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян», – сказал посол России в Непале Алексей Новиков в беседе с ТАСС.

По данным авиакомпании Yeti Airlines, упавший борт перевозил 68 пассажиров, в их числе шесть детей. На борту были 15 иностранцев: граждане России, Индии, Аргентины, Австралии, Франции, Южной Кореи, Ирландии.

Все, находящиеся в самолете, включая четырех членов экипажа, считаются погибшими. Спасатели достали из-под обломков пока только 25 тел, пишет Kathmandu Post.

Самолет летел по маршруту Катманду-Покхар в Непале. Он связался с диспетчерской вышкой в ​​10:50 часов и пропал с радаров. Около 11:00 часов стало известно о крушении. Причины аварии выясняются. Очевидцы рассказали, что самолет резко свернул к ущелью, иначе он упал бы на населенный пункт.

Катманду, Наталья Рязанова

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