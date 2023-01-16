МИД РФ: дипломатам угрожают поджоги и ДТП в странах Запада

Западные страны перестали исполнять обязательства по обеспечению безопасности российских дипмиссий и их сотрудников, рассказал статс-секретарь – замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Неизвестные несколько раз нападали на посольства и пытались подстроить ДТП с дипломатами РФ.

На волне искусственно раздуваемой русофобии в ряде стран происходят «вопиющие случаи нарушения иностранными государствами международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений».

«Многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия. Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям», – сказал Иванов в интервью ТАСС.

Еще чаще объектами нападений становятся здания дипмиссий. На их территорию забрасывают бутылки с зажигательной смесью, в окнах школ и служебных помещений бьют стекла, бросают опасные предметы.

Иванов добавил, что Генпрокуратура РФ возбудила уголовные дела по некоторым инцидентам.

Нападения на российские дипмиссии в странах коллективного Запада начались вскоре после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Неизвестные в грузовиках таранили ворота посольств, присылали угрозы. Так, власти Канады отказались реагировать на угрозы взорвать посольство России, расправиться с дипломатами и их семьями.

Москва, Наталья Рязанова

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