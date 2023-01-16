Спасатели нашли черные ящики после крушения самолета в Непале

Спасатели нашли оба черных ящика самолета ATR-72, разбившегося в Непале. Полиция сообщила об опознании 35 тел погибших.

Бортовой диктофон и бортовой регистратор найдены 16 января, когда спасатели и волонтеры продолжили поиск четырех пропавших без вести. Приборы находятся в хорошем состоянии. Их отправят специалистам для расшифровки, передает Reuters.

Полиция, местные власти и авиакомпания Yeti Airlines, которой принадлежал самолет, надеются, что данные черных ящиков помогут узнать причины аварии.

Полиция рассказала Kathmandu Post, что удалось опознать 35 погибших. Тела иностранцев доставят в непальскую столицу Катманду. Всего спасатели нашли 68 тел тех, кто находился на борту разбившегося самолета. Еще четырех человек пока не нашли. Работу спасателей и волонтеров затрудняет непростая местность, в которой произошла катастрофа.

Накануне самолет с 68 пассажирами и четырьмя членами экипажа разбился незадолго до посадки в аэропорту Покхары в Непале. На борту были 15 иностранцев: граждане России, Индии, Аргентины, Австралии, Франции, Южной Кореи, Ирландии. Посольство РФ в Непале подтвердило гибель четырех россиян, находившихся в самолете.

Катманду, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»