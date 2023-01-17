Число погибших под Белгородом военных выросло до семи человек

Спасатели нашли тела еще четырех погибших под завалами сельского дома культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Пропавшими без вести числятся еще четыре человека, передает «Интерфакс».

«Обнаружены четверо погибших из числа пропавших без вести. Таким образом, число жертв увеличилось до семи человек», – сообщил источник в экстренных службах.

Поиски четырех человек продолжаются.

Напомним, 14 января сержант ненамеренно подорвал гранату, от которой сдетонировал боеприпас. В результате взрывов и последующего пожара погибли три человека, пострадали 16. Восемь человек числились пропавшими без вести, пока спасатели разбирали обломки здания, в котором были расквартированы военные.

Белгород, Наталья Рязанова

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