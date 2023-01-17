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NewDayNews.ru

Вторник, 17 января 2023, 15:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

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ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области, ранен мирный житель

При украинском обстреле села в Валуйском городском округе Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается», – написал глава области в своем телеграм-канале. Гладков добавил, что осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, поврежден автомобиль. «Подомовой обход территории продолжается», – отметил он.

Ранее сегодня губернатор сообщил об обстреле ВСУ окраин города Шебекино. Никто не пострадал, однако повреждены линии электропередачи. Кроме этого, в ночь на вторник, 17 января, в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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