ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области, ранен мирный житель

При украинском обстреле села в Валуйском городском округе Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается», – написал глава области в своем телеграм-канале. Гладков добавил, что осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, поврежден автомобиль. «Подомовой обход территории продолжается», – отметил он.

Ранее сегодня губернатор сообщил об обстреле ВСУ окраин города Шебекино. Никто не пострадал, однако повреждены линии электропередачи. Кроме этого, в ночь на вторник, 17 января, в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО.

Белгород, Наталья Петрова

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