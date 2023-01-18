Система ПВО сработала в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Красногвардейским районом Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале. В настоящее время оперативные службы обследуют территорию, добавил он.

В предыдущий раз Гладков сообщал о работе ПВО в Белгородской области во вторник, 17 января. Система противовоздушной обороны сработала в Белгороде и Белгородском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Белгород, Наталья Петрова

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