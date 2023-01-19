ВСУ обстреляли несколько сел Белгородской и Брянской областей

Сразу несколько сел в Белгородской области попали под обстрел с украинской стороны. Глава региона Вячеслав Гладков заверил, что обошлось без жертв и пострадавших.

«Несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Есть прилеты в хутор Балки», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В Балках снаряд полностью разрушил частный дом. На момент обстрела там никто не жил, но пострадали соседи: взрывная волна повредила стекла в окнах. В поселке Ленинский на одном из подворьев полностью разрушена хозяйственная постройка.

Минувшей ночью под обстрел попала также территория Брянской области. Снаряды противника летели в села Унечского района, но помогла система ПВО.

«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», – сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Накануне система ПВО сработала над Красногвардейским районом Белгородской области. Никто не пострадал, разрушений нет.

Шебекино, Наталья Рязанова

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