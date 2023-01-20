ВСУ ведут обстрел села в Белгородской области

В Белгородской области под обстрел со стороны украинских войск попало село Карабаново Валуйского городского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Удары по населенному пункты продолжаются в настоящий момент.

«По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар», – написал губернатор в своем телеграм-канале. На место выехали все оперативные службы.

Ранее сегодня, 20 января, Гладков продлил на территории области «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели. Он будет действовать в регионе до 4 февраля.

Накануне сразу несколько сел в Белгородской области попали под обстрел с украинской стороны. Никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

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