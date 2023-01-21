Самолет Пермь – Гоа экстренно сядет в Узбекистане из-за сообщения о бомбе

Рейс авиакомпании Azur Air Пермь – Гоа перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы минирования борта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства гражданской авиации Индии. По его словам, на борту лайнера находятся около 240 человек.

Надо отметить, что это уже второй аналогичный случай за последние две недели. Так, 9 января лайнер Azur Air, выполнявший рейс Москва – Гоа с 244 пассажирами и членами экипажа, вынужденно сел в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе на борту. Пассажиры провели ночь на авиабазе Джамнагар, пока индийские спецслужбы досматривали самолет. Никаких опасных предметов в ходе многочасового осмотра найдено не было и 10 января лайнер прибыл в Гоа.

Москва, Наталья Петрова

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