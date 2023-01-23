В Белгороде сработала система ПВО

Территория Белгорода и района подверглась обстрелу с украинской стороны. Над городом сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обстрел случился в ночь на 23 января.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Оперативные службы проверяют город и район на возможные последствия обстрела.

Накануне вечером под обстрел со стороны Украины попало приграничное село Вязовое в Белгородской области. Повреждена линия электропередачи и два частных дома, но пострадавших не было.

Белгород, Наталья Рязанова

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