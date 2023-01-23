Силы ПВО сбили украинскую ракету в Белгородской области

Средства ПВО России перехватили украинскую ракету над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ракету сбили над селом Казинка Валуйского городского округа. «Пострадавших и разрушений нет – обломки упали в поле», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил о сработавшей системе противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом в ночь на понедельник, 23 января. Он отметил, что никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

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