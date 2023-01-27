Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники изменили обычную схему и разбили обман на несколько этапов. Они используют «пристрелочные» звонки, чтобы втереться в доверие к жертве, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленники все чаще используют новую схему для обмана россиян. Она рассчитана на пожилых людей и женщин старше 35 лет. Они активно идут на взаимодействие и более законопослушны, пояснил эксперт.

Абоненту могут звонить несколько дней, вытягивая все больше личных данных. Звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, например, Следственного комитета. И только после «пристрелочных» звонков человека просят назвать данные счета, карты или взять кредит, чтобы пресечь мнимое мошенничество с его средствами.

«Не практикуется такое, чтобы сотрудник СК или полиции звонил гражданину домой. Это запрещено. Если вдруг что-то будет происходить, вас вызовут в расположение СК или органов внутренних дел. Просто класть трубку и блокировать номер, чтобы не перезванивали», – посоветовал Соловьев в эфире радио Sputnik.

Полиция раскрыла сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Новосибирске и управлявшихся из Петербурга. Злоумышленники обманули 57 человек из девяти регионов РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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