ФСБ и СКР обыскивают здание таможенной службы в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России проводят обыски в здании Федеральной таможенной службы в Москве. Мероприятия проводятся в рамках дела о взятках на 25 млн рублей и хищениях.

Напомним, в Москве по подозрению во взяточничестве задержали главу центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрия Васильева. Его также подозревают в хищениях оплаты по господрядам.

«Факт задержания подтверждаем. Идут следственные действия», – сообщили ТАСС в таможенной службе.

Следователи готовятся предъявить Васильеву обвинение и передать в суд материалы для его ареста.

Москва, Наталья Рязанова

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