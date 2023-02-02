Начальник колонии в Забайкалье попался на взятках от заключенных

В Забайкальском крае по подозрению в коррупции задержан начальник исправительной колонии №1 в городе Нерчинске. По версии следствия, он получил взятки от заключенных на общую сумму 300 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи полагают, что «подозреваемый получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера от нескольких заключенных колонии за оказание им общего покровительства», говорится в сообщении. Следствие оценивает сумму взятки в 300 тыс. рублей.

Отмечается, что дело возбуждено по материалам подразделения собственной безопасности УФСИН по Забайкальскому краю. В доме подозреваемого и в его рабочем кабинете проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, представляющие интерес для следствия. «Допрашиваются свидетели, другие фигуранты уголовного дела», – добавили в СУ СКР по региону.

В ближайшее время начальнику колонии будет предъявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.

Чита, Наталья Петрова

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