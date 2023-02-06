В окрестностях Калуги взорвался беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в небе недалеко от Калуги взорвался беспилотник. Обошлось без пострадавших. Глава региона не уточнил принадлежность дрона.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», – написал Шапша в своем телеграм-канале.

В результате взрыва никто не пострадал. Разрушений на земле, как отметил губернатор, нет. На месте инцидента работают представители силовых структур, добавил глава области.

Напомним, 7 октября 2022 года неопознанный дрон взорвался около взлетно-посадочной полосы на аэродроме Шайковка под Калугой. Обошлось без пострадавших. Спустя шесть дней появились сообщения о том, что силы ПВО засекли два беспилотника в Калужской области. Один из неопознанных дронов был сбит, второму удалось скрыться с радаров.

В декабре 2022 года власти Калужской области запретили полеты беспилотников и аэростатов на территории региона. Исключение сделано для беспилотных воздушных судов, «используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, организациями, выполняющими гособоронаказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры».

Калуга, Наталья Петрова

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