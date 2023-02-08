В Ефремове число жертв взрыва газа увеличилось до шести человек

Спасатели нашли тело женщины, погибшей в результате частичного обрушения дома при взрыве газа, в городе Ефремов Тульской области. Общее число жертв увеличилось до шести, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Личность женщины, чье тело подняли из-под завалов, еще предстоит установить. Под обломками могут оставаться еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что удалось спасти семь человек. Троих отправили в больницу. Следователи работают по возбужденному в связи с инцидентом уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатели работают в четыре смены, разбором завалов занимаются 408 человек и 114 единиц техники, сообщили в тульском ГУ МЧС. На 8 февраля запланировано комплексное обследование остальной части пятиэтажного дома.

Жильцов дома отвели в пункты временного размещения. Для них подготовили места в гостинице и профилактории. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал пострадавшим финансовую помощь.

«Семьи погибших получат по миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. рублей», – сказал глава региона на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС.

Вечером 7 февраля из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома на улице Химиков. Предварительно, взрыв случился в квартире четвертого этажа. Вскоре после происшествия стало известно о пяти погибших и двух пострадавших. Разрушены восемь квартир.

Ефремов, Наталья Рязанова

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