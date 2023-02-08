Взрыв газа в Ефремове: погибших уже 8

Число погибших в результате частичного обрушения дома при взрыве газа в городе Ефремов Тульской области увеличилось до восьми. При разборе завалов обнаружены тела еще двух жертв, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В числе погибших ребенок и беременная женщина, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Под завалами еще могут находиться люди, отметил собеседник ТАСС.

Вечером 7 февраля из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома на улице Химиков. Предварительно, взрыв прогремел в квартире четвертого этажа. Вскоре после происшествия стало известно о пяти погибших и двух пострадавших. Разрушены восемь квартир.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что спасены семь человек. Троим понадобилась медпомощь.

Ефремов, Наталья Петрова

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