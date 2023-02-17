ВСУ вновь пытались атаковать аэропорт Брянска

Система ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник, сообщает телеграм-канал Mash. По его сведениям, целью атаки дрона был аэропорт Брянска.

«Российская ПВО сбила дрон над городом примерно в 13:00. Предварительно, повреждений нет», – говорится в сообщении.

Напомним, в предыдущий раз силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянским районом 10 февраля. Также, как и сегодня, ВСУ, по данным Mash, попытались атаковать брянский аэропорт. Обошлось без пострадавших, повреждения получил строящийся дом, на который упали обломки дрона. В ночь на 9 февраля и утром в Брянской области перехватили 10 украинских беспилотников.

Брянск, Наталья Петрова

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