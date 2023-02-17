российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 февраля 2023, 14:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ вновь пытались атаковать аэропорт Брянска

Система ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник, сообщает телеграм-канал Mash. По его сведениям, целью атаки дрона был аэропорт Брянска.

«Российская ПВО сбила дрон над городом примерно в 13:00. Предварительно, повреждений нет», – говорится в сообщении.

Напомним, в предыдущий раз силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянским районом 10 февраля. Также, как и сегодня, ВСУ, по данным Mash, попытались атаковать брянский аэропорт. Обошлось без пострадавших, повреждения получил строящийся дом, на который упали обломки дрона. В ночь на 9 февраля и утром в Брянской области перехватили 10 украинских беспилотников.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,