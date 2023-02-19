ВСУ выпустили по центру Донецка 40 ракет: есть раненые и разрушения

Украинские военные в воскресенье нанесли массированный ракетный удар по центру Донецка. За две минуты ВСУ выпустили по жилым районам 40 ракет из систем залпового огня. В результаты обстрела есть раненые среди мирных жителей. Точное число пока неизвестно.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 15:10 с позиций украинских войск в населенном пункте Ласточкино было выпущено 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецку. В 15:12 аналогичный удар из РЗСО был нанесен по Ворошиловскому району города.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, во время обстрела Ворошиловского района удару подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Снаряд также попал в крышу библиотеки им. Крупской. Повреждения получила школа «Альтаир». Кроме того, имеются прямые попадания в жилые дома по бульвару Пушкина и улице Челюскинцев. По улице Артема повреждены кровля, центральное отопление и остекление многоквартирных домов. Есть попадания на трибуны РСК «Олимпийский».

Под обстрел также попал район Крытого рынка и автостанция. Туда прибыли машины «неотложки» и пожарные расчеты. В районе Крытого рынка загорелось офисное здание. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в здание Генпрокуратуры, горит кровля здания. На месте работают пожарные.

Кроме того, значительные разрушения отмечены на бульваре Шевченко, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».

В администрации Ворошиловского района города сообщили, что в результате обстрела есть раненые мирные жители, передает ТАСС. Их число уточняется.

Донецк, Наталья Петрова

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