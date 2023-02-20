СКР обвинил почти 700 боевиков ВСУ в запрещенных методах войны

Следственный комитет России обвинил 680 украинских силовиков в использовании запрещенных средств и методов войны, рассказал глава СКР Александр Бастрыкин. Из них 118 – военные чиновники и командиры.

«Уголовное преследование осуществляется в отношении 680 лиц. Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 403 лиц, из них 188 очно. Среди фигурантов – 118 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

СКР уже задержал 136 фигурантов, и суд арестовал их на время следствия. Председатель СКР пояснил, что статья о применении запрещенных средств и методов ведения войны используется, если есть факты жестокого обращения с мирными населением или применения против него оружия с высокими поражающими свойствами. Таким оружием являются, например, снаряды с кассетной боевой частью.

По данным следствия, с 2014 года в результате преступных действий украинской стороны пострадали почти 14 тыс. жителей Донбасса. Около 5 тыс. убиты и почти 9 тыс. получили ранения.

Бастрыкин уверен, что многие заочно обвиненные фигуранты понесут заслуженное наказание. Данная статья не имеет срока давности, а многие украинские боевики сдаются в плен. СКР завершил расследование по 138 делам о применении ВСУ запрещенных методов войны, жестоком обращении с мирным населением и военнопленными.

МИД России обратил внимание Международного комитета Красного Креста на случаях пыток и расправы в отношении захваченных в плен военнослужащих РФ. Москва призвала МККК чаще проверять российских военнопленных и контролировать соблюдение их прав.

СКР сообщил о расследовании расстрела украинскими боевиками группы медицинских работников несмотря на опознавательные признаки медслужбы. Группа медиков направлялась в Угледар, чтобы эвакуировать раненых.

Москва, Наталья Рязанова

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