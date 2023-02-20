До 95% звонков мошенников в Россию делают с Украины

Эксперты установили, что 95% мошеннических звонков россиянам делают с территории Украины. Там работают около 900 колл-центров злоумышленников, пишут «Известия».

В Московском техническом университете связи и информатики выяснили, что непризнанной столицей мошеннических колл-центров стал Днепропетровск.

Судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий объяснил комфортную среду для аферистов тем, что на Украине не ведут уголовное преследование за преступления против россиян. Высокий уровень коррупции обеспечивает бесперебойность работы: сотрудники органов извлекают выгоду, пока колл-центр работает.

Долгицкий отметил, что работа аферистов вписывается в парадигму информационной войны против России, ведущейся с украинской территории.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что мошенники будут опережать правоохранителей, пока участники рынка и правоохранители не наладят быстрый обмен информацией и не научатся быстро принимать решения.

Общественная палата РФ заявила, что против России началась новая фаза информационно-пропагандистской войны с целью посеять хаос и панику среди жителей страны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»