В Ростовской области изъяли крупную партию «синтетики»

В Ростовской области задержали наркоторговца с крупной партией запрещенного вещества. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

41-летний житель Ростова-на-Дону планировал сбыть почти полкилограмма синтетического наркотика N-метилэфедрон. Пакет с веществом светлого цвета общей массой 492,64 грамма был обнаружен в багажнике автомобиля, на котором перемещался подозреваемый.

«Полицейские установили, что фигурант собирался расфасовать и сбыть наркотики путем тайников-закладок на территории города Ростова-на-Дону и Ростовской области», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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