В Сербии уличили Европу в особой глупости в деле с «Северными потоками»

Европа показала еще большую глупость, чем США, в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Заявление Еврокомиссии о «безукоризненной репутации США» было еще более наглым, чем решение Вашингтона взорвать трубопроводы, пишут сербские «Вечерње новости».

Журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что решение о подрыве «Северных потоков» приняли в Белом доме. И этот шаг показал глупость нынешнего руководства, поскольку разозлил население Европы, оставшееся без дешевого газа.

Евросоюз пошел дальше по пути глупости и отказался рассматривать версию о причастности США к подрыву «Северных потоков» ввиду «безукоризненной репутации США». Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Вашингтон никогда не поступал вопреки международному праву.

«Это заявление Урсулы фон дер Ляйен – проявление не только ее наглости, но и большой глупости. Даже самые глупые из глупых знают, что на счету «американской доброты и человеколюбия» – сотни тысяч убитых мирных жителей, начиная с Хиросимы и Дрездена и заканчивая Эль-Фаллуджей и Триполи», – говорится в статье.

Издание назвало «жуткой» уверенность Запада в своей непогрешимости. Для Вашингтона и союзников «непроходимая глупость» верить, что Россия сама откажется от борьбы с влиянием, чтобы «Вашингтону и Брюсселю было проще распоряжаться ее территорией и богатствами».

Посольство РФ в Швеции предположило, что шведские власти молчат о проводимом расследовании теракта на «Северных потоках», поскольку боятся раскрыть участие США.

Белград, Наталья Рязанова

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