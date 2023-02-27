В Курской области 8 населенных пунктов остались без света из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Кореневского и Суджанского районов.
«Никто из жителей не пострадал, разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграмм-канале. Однако, отметил он, в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов. Специалисты приступят к устранению последствий украинского удара как только это позволят требования безопасности, добавил Старовойт.
Приграничные районы Курской области в последнее время практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
Накануне попадания снарядов зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Обошлось без пострадавших и повреждений. Из-за обстрела без света осталось село Алексеевка Глушковского района.
Ранее сегодня, 27 февраля, об обстрелах приграничных сел со стороны ВСУ сообщили губернаторы Белгородской и Брянской областей.
Курск, Наталья Петрова
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