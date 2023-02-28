В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом украинском беспилотнике над Суражским районом. По его словам, никто не пострадал.

«Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ. Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Сейчас на месте работают оперативные службы, добавил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Белгородом три дрона-камикадзе ВСУ со взрывчаткой и поражающими элементами. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в городе найдены обломки трех беспилотников. В свою очередь, глава администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что дрон залетел в окно квартиры на улице Попова. Обошлось без пострадавших. Жильцов эвакуировали в безопасное место.

Брянск, Наталья Петрова

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