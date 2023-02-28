Хакеры взломали радио- и телеэфир в ряде регионов России и объявили воздушную тревогу

В некоторых регионах России в эфире радио и телеканалов прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. Там заявили, что объявленная воздушная тревога является ложной и стала следствием хакерской атаки – были взломаны серверы радиостанций и телеканалов. Об инцидентах сообщили жители Белгородской, Воронежской, Московской, Ленинградской, Свердловской областей, Крыма и ряда других регионов.

В оперштабе Белгородской области заявили, что вещание нескольких радиостанций Белгорода сегодня утром взломали предположительно со стороны Украины. В эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, граждан попросили спуститься в укрытия. «Цель сообщения – посеять панику среди мирных белгородцев», – заявили в оперштабе и призвали горожан сохранять спокойствие.

В правительстве Воронежской области сообщили, что утром 28 февраля в эфире радио Europa+ сообщили о якобы объявленной «тревоге» и рекомендовали «проследовать в укрытие». «Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности», – прокомментировало инцидент правительство в своем телеграм-канале.

В Крыму хакеры взломали эфир радио «Море», сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. «Осуществлена очередная хакерская атака на эфирное вещание радио «Море». Взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. В данный момент проводится их отключение», – написал он в телеграм-канале.

В нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области, по информации телеграм-каналов, были взломаны эфиры нескольких российских телеканалов. На экранах транслировался призыв «Все немедленно в укрытие!».

Подобный инцидент произошел 22 февраля – в десятке городов России по радио сообщили о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС России назвали данную информацию фейком, она появилась в радиоэфире из-за хакерской атаки.

Москва, Наталья Петрова

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