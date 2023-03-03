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Пятница, 3 марта 2023, 14:13 мск

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ВСУ ударили по Энергодару из тяжелой артиллерии

Украинские войска обстреляли Энергодар, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ! В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы», – написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, украинские военные ударили по городу из тяжелой артиллерии натовского образца. В районе промзоны неподалеку от АЭС было слышно не менее семи взрывов, уточнил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из автоматов и пулеметов группу сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС, выехавших встречать прибывающих на атомную станцию по ротации инспекторов МАГАТЭ. Обошлось без пострадавших. Россия подготовит ноту в связи с инцидентом, заявил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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