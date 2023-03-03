Богомаз рассказал о состоянии мальчика, раненного при нападении диверсантов ВСУ

Пострадавшего при нападении украинских диверсантов мальчика перевели из реанимации в обычную палату, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Навестил в больнице нашего героя Фёдора. Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз напомнил, что врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули, попавшей в мальчика во время обстрела машины диверсантами ВСУ. Родным Фёдора и другим пострадавшим губернатор пообещал помощь и поддержку.

«В Климовском районе работают мои заместители. Они встретятся с жителями, а также навестят семьи пострадавших и сделают все, чтобы оказать им необходимую помощь. И родным Фёдора будет оказана всесторонняя помощь, мы с его мамой постоянно на связи», – добавил он.

Накануне две украинские диверсионно-разведывательные группы проникли в брянские села. В результате погибли два человека, ранен ребенок. Пуля, которую достали из мальчика, оказалась натовского калибра. Губернатор Богомаз попросил наградить раненного ребенка медалью «За отвагу» и начал готовить документы для награждения.

Брянск, Наталья Рязанова

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